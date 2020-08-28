Изменения по льготам для IT-компаний приняли в Челябинской области

Мера позволит привлечь специалистов в регион, считают эксперты.

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Изменения в законодательство по налоговым льготам для IT-компаний приняты в Челябинской области. Преференции получат фирмы, не попадающий под налоговый манёвр, для них сохранят пониженную ставку налога на прибыль. Также продлён срок действия Закона, по которому индивидуальные предприниматели, работающие по упрощенной или патентной системе налогообложения, могут уйти на налоговые каникулы.



Поправки внесены в региональный закон «О снижении налоговой ставки налога на прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков» в связи с введением на федеральном уровне маневра в IT-отрасли. Изменения позволят аккредитованным в Минкомсвязи России компаниям, доля доходов которых достигает не менее 90%, но не попадающим под условия налогового маневра, пользоваться пониженной ставкой налога на прибыль в размере 13,5%.

«Мы рады тому, что законопроекты по налоговой поддержке IT-компаний были приняты. Это способствует не только достижению целей национального проекта „Цифровая экономика“ в части поддержки организаций, создающих цифровые решения и продукты для бизнеса и населения, но и положительно влияет на инвестиционный климат нашего региона, повышает его конкурентоспособность»,— комментирует министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игорь Фетисов.

По данным УФНС России по Челябинской области пониженной ставкой налога на прибыль в прошлом году воспользовались 8 IT-компаний, преимуществами налоговых каникул по патентной системе — 74 предпринимателя, по упрощенной — 124. Введённая мера должна способствовать привлечению специалистов в регион, уверены эксперты.

«У нас в Технопарке уже есть резидент, компания — разработчик, который переехал к нам в Челябинскую область именно благодаря налоговым льготам»,— рассказала генеральный директор челябинского ИТ — парка Евгения Некрасова.

Узнать подробности про меры поддержки инновационных и IT-компаний Челябинской области можно на сайте министерства информационных технологий и связи. За бесплатными консультациями по мерам поддержки также можно обратиться в АНО «Центр развития цифровых технологий».