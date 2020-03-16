«Мы должны быть готовы»: на случай обнаружения коронавируса закупают допоборудование для больниц Южного Урала

Замминистра здравоохранения региона отмечает, что медучреждения должны быть в полной готовности.

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Сегодня, 16 марта, в министерстве здравоохранения Челябинской области прошло очередное заседание штаба по вопросам профилактики ОРВИ, гриппа и коронавирусной инфекции. В ходе обсуждения обстановки заместитель министра здравоохранения региона Евгений Ванин сообщил о том, что область закупает новые аппараты ИВЛ.

«Принято решение о дополнительной закупке аппаратов ИВЛ на случай, если начнутся „сложные“ пневмонии. Будет закупаться дополнительная аппаратура для усиления медорганизаций, в том числе для оказания помощи при ОРВИ, гриппе и коронавирусе. Острой необходимости нет, но, учитывая массовость поражаемости за рубежом, мы должны быть готовы оказать помощь всем»,— рассказал Евгений Ванин.

Также он обратил внимание на необходимость ужесточения в Челябинской области мер ответственности за уклонения от карантинов и диагностики.

Напомним, вчера на собрании оперативного штаба сообщили, что правительство региона ежедневно проводит мониторинг ситуации. Всем образовательным учреждениям поручено отработать механизмы дистанционного обучения в случае введения карантина. Кроме того, все организации должны усилить дезинфекционный режим.

На сегодняшний день в России число заболевших возросло до 63 человек. В Челябинской области случаев заболевания коронавирусом не выявлено.