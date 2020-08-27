Жительница Миасса попыталась обжаловать штраф за отказ надеть маску

Дело было рассмотрено в областном суде.

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Сегодня, 27 августа, в Челябинском областном суде состоялся пересмотр дела в отношении жительницы Миасса Златиславы Мурдасовой. Она была не согласна с постановлением Миасского городского суда от 17 июля 2020 года.

Оказалось, что Златислава во время посещения одного из отделений МФЦ, где было большое скопление людей, отказалась надеть маску. И это несмотря на неоднократные замечания сотрудников центра, ведь на тот момент, да и сейчас, в Челябинской области действовал режим повышенной готовности. Теперь она заплатит штраф за этот отказ

«Данным постановлением женщина признана виновной в невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности (ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ) и подвергнута административному наказанию в виде административного штрафа в размере 15 000 рублей», — сказано в заявлении областного суда.

Правонарушительница просила отменить судебный акт, но апелляционная жалоба была отклонена. Теперь постановление вступило в законную силу. И это лишний раз напоминает о том, что всем южноуральцам следует носить маску в общественных местах, чтобы сохранить не только свое здоровье, но и, как оказалось, деньги.