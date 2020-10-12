Эксперт напомнил южноуральцам о том, как правильно носить маски

Многие жители Челябинской области прикрывают маской только рот или подбородок.

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Заболевших коронавирусом в Челябинской области с каждым днём всё больше. Многие южноуральцы заметно расслабились и перестали выполнять элементарные правила, такие как соблюдение дистанции, использование антисептика и ношение маски. Однако, по мнению главного внештатного эпидемиолога Минздрава Челябинской области Александра Выгоняйлова, соблюдать эти правила необходимо, поскольку инфекция передаётся воздушно-капельным путём. А ещё необходимо правильно носить маску, чтобы минимизировать риск передачи коронавируса.

«Маска должна носиться так, чтобы ею были защищены все органы дыхания: и нос, и рот. Одна должна правильно меняться: если одноразовая, то не реже одного раза в два часа. Если многоразовая, то она должна правильно стираться и обрабатываться. Если вы касаетесь маски руками, то не забывайте каждый раз обрабатывать их антисептиками»,— рассказал Александр Выгоняйлов.

Также эпидемиолог напомнил, что в подъезде лучшего всего подниматься пешком и избегать лифта. А если вы чего-то коснулись руками, то следует сразу же обработать их спиртосодержащим антисептиком. Ну и, конечно же, в общественном месте не забывать о маске и носить её правильно, а также соблюдать дистанцию в 1,5 метра.