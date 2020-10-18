Эксперт рассказал, нужно ли будет носить маски зимой

Холода не за горами, а COVID-19 вновь набирает обороты.

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Зима всё ближе, коронавирус всё активнее, а в продаже уже появляются маски с рождественским принтом. Неужели снять их нельзя будет и в самое холодное время года? Заслуженный врач России Александр Карабиненко уверен, что и маски, и перчатки зимой будут необходимы. Почему? Об этом он рассказал в интервью радио Sputnik.

По словам врача, жизнеспособность коронавируса в холодное время года пока не изучена, но если вирус гриппа имеет наибольшую активность именно зимой, то не исключено, что и COVID-19 ведёт себя подобным образом. Кроме того, сопротивляемость человеческого организма в холодное время года к инфекциям снижается, а значит, риск подхватить коронавирус остаётся.

«Поэтому масочно-перчаточный режим зимой обязателен. Маски предотвращают распространение тех паров и мелких брызг, которые идут от человека при разговоре, кашле и чихании. Их надо носить в прежнем режиме, невзирая на холода. В какой-то мере это даже полезно, поскольку маска будет способствовать согреванию воздуха. Перчатки тоже обязательно нужно носить. На коже рук гнездится очень много всяких бактерий и вирусов. Человек трет себе нос, прикасается к губам, и через руки может зайти вирус»,— объяснил врач.

Кроме того, в Челябинской области обязательный масочный режим продлён до 1 ноября. А значит, появляться в общественных местах без индивидуальных средств защиты запрещено.