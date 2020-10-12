За несоблюдение масочного режима челябинские магазины будут закрывать

На прошлой неделе полицейские выявили множество нарушений и продолжат рейды на этой неделе.

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Несмотря на многочисленные предупреждения многие ТРК и магазины в Челябинске продолжают нарушать масочный режим. Причём не только продавцы работают без масок, но и покупателей не обязывают их носить. Сегодня, 12 октября, во время аппаратного совещания начальник управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления Валерий Манаев сообщил, что в случае необходимости торговые организации будут закрывать.

«Проводим ежедневные мероприятия по профилактике распространения коронавируса, ежедневно 8 групп проводят беседы, также в каждом районе формируем по 2-3 группы по проверке ТРК. За неделю выявили 343 правонарушения, в том числе по статье 6.3 КоАП. На предстоящей неделе снова будем планировать мероприятия по ТРК в части наших полномочий. В случае необходимости будем принимать решения по закрытию тех или иных объектов торговли, которые систематически допускают нарушения и не выполняют требования ни Роспотребнадзора, ни нормативно-правовых актов»,— сказал Валерий Манаев.

Глава Челябинска Наталья Котова поблагодарила сотрудников полиции за проделанную работу и добавила, что власти действительно будут переходить к более действенным мерам.

«Если торговые или транспортные организации будут продолжать допускать нарушения, то мы будем принимать меры вплоть до закрытия. Просьба к предпринимателям отнестись к этому очень внимательно»,— предупредила мэр.

Также она добавила, что предупреждения в адрес торговых организаций поступают постоянно, и попросила предпринимателей не обижаться, если их магазины попадут в список нарушителей и будут закрыты.