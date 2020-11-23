Жительница Кыштыма почти полгода не может выписаться из больницы

Операция, которая должна поставить женщину на ноги, отменена.

Жизнь Светланы Сорокиной перевернулась минувшим летом. Пенсионерка пошла выгуливать немецкую овчарку Амура и стала жертвой его уличных игр. Пёс заметил кошку и рванул в её сторону что есть мочи. А по пути свалил с ног хозяйку. Женщина с переломом ноги оказалась в больнице. И уже почти полгода не может вернуться к нормальной жизни.

Неравнодушная соседка по палате обратила внимание, как страдает женщина, и поделилась её историей с сайтом «Первый областной».

«Светлана Петровна невероятно добрая и отзывчивая женщина. Она не жалуется на жизнь. Очень тихая, скромная. Но я вижу: она страдает от боли и от того, что привязана к инвалидному креслу. К тому же она устала от больничных стен, очень скучает по дому и по собаке. А надежда поправиться и вернуться домой рушится который раз», — замечает Елена.

После падения пенсионерке сделали операцию — в ногу вставили скобу. Но она не прижилась. Со временем на кости появился свищ, и теперь нога гниет в буквальном смысле этого слова.

Посовещавшись, кыштымские медики пришли к выводу, что спасти пациентку может только особая высокотехнологичная операция. Провести её согласились в курганском Национальном медицинском исследовательском центре травматологии и ортопедии имени академика Илизарова. Все документы для проведения операции были отправлены в курганскую клинику. Операцию назначили на 23 ноября. Но на прошлой неделе Курган приостановил госпитализацию из-за коронавируса. Операцию отложили на неопределенный срок.

Эта новость стала очередным ударом для Светланы Петровны. Но в кыштымской клинике женщину призывают набраться терпения.

«Пациентка действительно лежит в больнице уже несколько месяцев. А задержалась она потому, что врачи её не бросают — женщине оказывают всю необходимую помощь. Процесс выздоровления — сращение костей, заживление ран — сугубо индивидуален. У Светланы Петровны он затянулся. Но врачи делают всё возможное. Пока операция в Курганской области невозможна, мы думаем, как ещё ускорить выздоровление пациентки. Сегодня будем ещё раз обсуждать этот вопрос с главным травматологом Челябинской области», — рассказал главный врач городской больницы Кыштыма Игорь Усков.

Главврач уверен, что проблема решится.

КСТАТИ

Как ускорить операцию

Марина Сергеева, пресс-секретарь Министерства здравоохранения области:

— Все плановые операции по программе высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) согласуются с лечащим врачом. Собирается комиссия, которая дает заключение и направление на операцию. Если состояние пациента ухудшается, ему необходимо обратиться к лечащему врачу. Тот готовит обновленную выписку и анализы, а потом повторно направляет их в медицинскую организацию с пометкой «ускорить оказание помощи». Дата операции переносится на более ранний срок по решению врачебной комиссии медицинской организации, куда направлены документы пациента.

И еще один важный момент. К месту лечения пациент может проехать бесплатно. Для этого ему нужно обратиться в ФСС и получить именной талон на бесплатный проезд.