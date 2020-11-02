В больницах Челябинской области продолжаются проверки минздрава

Также федеральная комиссия приехала в ГКБ № 8.

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В Челябинской области продолжается проверка поликлиник и реанимационных отделений больниц. Ранее её анонсировала заместитель министра здравоохранения региона Виктория Сахарова. Сейчас, как отметил руководитель минздрава Юрий Семёнов, инспекция продолжается.



«У нас есть приказ министерства здравоохранения Челябинской области о проверке реанимационных отделений и о проверке поликлинических отделений наших медицинских организаций. На данный момент проверка ещё проводится»,— рассказал на брифинге министр здравоохранения.

Результатами региональной проверки Юрий Семёнов обещал поделиться позднее. Параллельно проверка проходит в Челябинской ГКБ № 8. Комиссия, как отметила руководитель городского управления здравоохранения Наталья Горлова, осматривает медицинскую документацию в поликлинике. Глава горздрава подчеркнула, что инспекция никак не связана с жалобой Елизаветы Суворовой — акушерки из «красной» зоны, которая ранее рассказала, что её с симптомами коронавируса отправили в поликлинику.

«Плановая проверка, которая по всей области отслеживает работу с диспансерной группой больных и по другим субъектам тоже. Осматривают не больницу, а медицинскую документацию в поликлинике. Комиссия сама решает, куда пойдёт»,— рассказала «Первому областному» руководитель горздрава Челябинска Наталья Горлова.

Также Юрий Семёнов добавил, что проверка отсматривает медико-санитарную помощь. Министр здравоохранения подтвердил, что инспекция является плановой.

«Это график московских научно-исследовательских центров, в данный момент проверяют первичное медико-санитарное звено. Это плановая проверка, причём по графику московских учреждений, которые приезжают в плановом порядке для проверки наших медицинских учреждений»,— сообщил Юрий Семёнов.

Юрий Семёнов добавил, что прошла проверка и по видео Елизаветы Суворовой. Глава минздрава отметил, что по ней были сделаны определённые выводы.