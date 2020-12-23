Кыштымскую пациентку с травмой ноги выпишут из больницы спустя полгода после падения

За Светлану Сорокину переживали наши читатели по всей Челябинской области

В Кургане, в травматологическом центре Илизарова, прооперировали пациентку из Челябинской области, которая почти полгода провела в больнице с травмой ноги. Медики обещают, что уже к Новому году пенсионерка сможет покинуть стационар и провести праздник с виновником ее травмы.

Минувшим летом 74-летняя Светлана Сорокина из Кыштыма вышла на прогулку со своим псом Амуром. Тот погнался за кошкой и свалил с ног хозяйку. Женщина получила сложнейший перелом ноги. В городской больнице женщине сделали операцию — вставили в ногу скобу. Но она не прижилась. Со временем на кости появился свищ и нога стала гнить.

Помочь Светлане могли только в Кургане, но операцию пришлось отложить из-за коронавирусных ограничений. Наконец ее сделали.

«Амура я давно простила. Выгонять из дома не стану. Пес живет пока у знакомых. А как вернусь домой, непременно его заберу. Очень соскучилась по своей собаке», — призналась Светлана Сорокина журналистам информационного агентства «Первое областное».

Впереди у женщина долгая реабилитация. Но, как известно, дома и стены лечат.