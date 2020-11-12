10 машин повышенной проходимости подарили больницам Челябинской области

Благотворитель пожелал остаться анонимом.

Первичное амбулаторно-поликлиническое звено всегда является одним из важнейших. Особенно в нынешнее время, когда бушует пандемия коронавируса и не стихает заболеваемость гриппом и ОРВИ. Важно, чтобы врачи вовремя приезжали к пациентам, ведь транспорт является острой проблемой. Однако теперь врачам станет немного легче.

Неизвестный меценат из Челябинска связался с руководством Челябинской области. Он захотел подарить медучреждениям региона автомобили с высокой проходимостью — «Нивы». Только благотворитель сделал это на условиях полной анонимности.

Инициативу неизвестного тут же поддержали в региональном министерстве здравоохранения. Поэтому сегодня, 12 ноября, медикам вручили ключи от 10 машин.

«Конечно, это облегчение в работе — мы будем быстрее приезжать к нашим пациентам, будем качественнее оказывать медицинскую помощь в плане обследования и выдачи препаратов. А, в случае необходимости, и в госпитализации пациентов», — поделилась заместитель главврача городской клинической больницы № 2 Татьяна Коваленко.

Заместитель министра здравоохранения Евгений Ванин сообщил, что автомобили приступят к работе уже на этой неделе. Их распределят среди 8 медучреждений Челябинска. Ещё по одной машине направят в Миасс и Магнитогорск.