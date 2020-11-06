Жительница Карабаша не дала мошенникам похитить 150 тысяч рублей

Женщина поняла, что ей звонят злоумышленники? и обратилась в полицию.

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В Карабаше 57-летняя местная жительница чуть не стала жертвой мошенников. Злоумышленники использовали одну из самых распространенных схем: позвонили ей и представились сотрудниками банка и правоохранительных органов.

По их легенде, женщине одобрили кредит, но средства с ее счета собрались похитить мошенники. Для того чтобы третьи лица не вывели денежные средства, нужно было оформить кредит на себя. После обращения в банк, где ей сообщили, что деньги поступят на счет только к вечеру, женщина поняла, что все это время сама общалась с мошенниками. Они же, в свою очередь, продолжали настаивать на том, что 150 тысяч рублей немедленно нужно перевести на другой счет.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 („Покушение на преступление“) и частью 2 статьи 159 („Мошенничество“) Уголовного кодекса Российской Федерации», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Южноуральцам напоминают, что сотрудники банка и полиции не будут звонить и предлагать вывести ваши средства с карты. Если вам звонит представитель банка и просит сообщить данные из смс-сообщения, информацию с вашей карты, необходимо немедленно прервать звонок. Для того чтобы удостовериться, что ваши средства в безопасности, можно перезвонить на горячую линию банка, чтобы пообщаться с реальными сотрудниками.