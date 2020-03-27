Жительница Челябинской области вынуждена жить в аварийном бараке с сыном-инвалидом

К ситуации подключилась уполномоченный по правам ребенка.

Послушать 00:00

Героиней известного ток-шоу на федеральном канале стала жительница Аргаяшского района. После пожара в общежитии женщина осталась в маленьком аварийном бараке вместе со своим сыном. Мальчик страдает ДЦП.

К ситуации подключилась уполномоченный по правам ребенка в регионе Евгения Майорова. Тем, что удалось выяснить на данный момент, она поделилась в социальной сети.

«Семья с ребенком согласилась переехать в маневренный фонд; параллельно ей приобретут благоустроенное жилье. Также жду ответ по обеспечению семьи коляской и ортопедической обуви, мама говорит, что проблема именно в этом. Пеленки, памперсы, стульчик, опору для ребенка предоставляли», — сообщила Евгения Майорова.

Как только будут получены официальные документы, ситуации будет дана объективная оценка.