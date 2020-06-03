В Челябинской области расселят почти 200 тысяч квадратных метров аварийного жилья к 2023 году

Такую задачу поставил губернатор региона Алексей Текслер.

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В Челябинской области к концу 2023 года расселят 188 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Такую задачу поставил губернатор региона Алексей Текслер. Такой объем аварийного жилья необходимо по плану нацпроекта «Жилье и городская среда» до 2025 года.

Финансирование для расселения аварийного фонда в 2020 году составляет 1,9 миллиарда рублей. Новое жилье получат 3 тысячи южноуральцев. Также региону будет направлено еще 454 миллиона рублей от Фонда содействия реформированию ЖКХ. Заявку на поддержку оформили досрочно.

«Мы целенаправленно каждый год увеличиваем объем финансирования на расселение аварийного жилищного фонда. Это дает свои результаты. Показатель федерального проекта в прошлом году перевыполнен, показатель текущего года, на сегодняшний день уже достигнут, и мы движемся дальше, решая проблемы людей», — подчеркнул губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Кроме того, средства, которые Фонд содействия реформированию ЖКХ должен был направить в 2023-2024 годах, будут направлены в региона на несколько лет раньше. Регион подал заявку о переносе средств, чтобы раньше завершить реализацию нацпроекта.

Также Алексей Текслер напомнил главам муниципалитетов о том, что нужно быстрее отыгрывать контракты, поскольку строительный сезон уже давно начался. И глава региона отметил, что необходимо уделять больше внимания содержанию многоквартирных домов, что позволит сократить количество жилья, которое признано аварийным.