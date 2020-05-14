Ранним утром 9 мая в частном секторе в Челябинске по улице Дзержинского в Ленинском районе случилась крупная коммунальная авария. Из-за выхода на поверхность теплоносителя кипяток из трубы полился прямо в жилые дома и на придомовые участки. Пострадало около трех десятков домов.
Больше всего причинено ущерба было домам, находящимся непосредственно по улице Дзержинского. Там пострадали три человека, которые были госпитализированы с ожогами.
Прорыв был локализован, но последствия этой аварии устраняются до сих пор. В редакцию «Первого областного» обратился один из жителей дома по улице Гончаренко, куда также пришла вода. Кипятком у него были уничтожены все посевы овощей, фруктов и ягод, погибла собака. Он рассказал, что воду до сих пор откачивают, потому что она залилась во все уголки участка.
«На гараже даже осталась отметка от кипятка. Это около 15 сантиметров. У нас пострадало все, придется заново высаживать весь огород. Вода попала в дом, в погребы, даже в канализацию. Но из-за того, что прорыв вовремя устранили, уровень воды не поднялся, и мы сами не пострадали», — рассказал житель дома по улице Гончаренко Владимир.
Как сообщили в АО «УСТЭК-Челябинск», прорыв был обширным из-за особенности местности. Но устранение всех последствий почти завершено. Но все объекты были застрахованы, всем гражданам ущерб будет возмещен в установленном законном порядке. Со всеми пострадавшими жителями ведется постоянный диалог.
Всем лицам, пострадавшим в результате этого инцидента, необходимо предоставить в СПАО «Ингосстрах» следующие документы:
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Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность потерпевшего;
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Документы, подтверждающие имущественный интерес потерпевшего или лица, имеющего право на получение страховой выплаты, связанный с владением, пользованием или распоряжением поврежденным или погибшим имуществом (выписка из ЕГРН о праве собственности на объект недвижимости, свидетельство о праве собственности и другие);
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Справка органов местного самоуправления или иных компетентных органов, подтверждающая факт повреждения или гибели имущества потерпевшего в результате аварии;
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Опись поврежденного, погибшего или утраченного имущества;
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Заключение независимой экспертизы о размере причиненного вреда, если проводилась независимая экспертиза, или заключение независимой экспертизы об обстоятельствах и размере вреда, причиненного имуществу, если такая экспертиза организована самостоятельно потерпевшим;
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Документы, подтверждающие оплату услуг независимого эксперта, если экспертиза проводилась за счет потерпевшего;
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Иные документы в обоснование требования о возмещении причиненного вреда, в том числе сметы, счета, договоры об оказании услуг и тому подобное.