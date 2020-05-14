Кипятком затопило около трех десятков частных домов в Челябинске

Последствия аварии до сих пор устраняют.

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Ранним утром 9 мая в частном секторе в Челябинске по улице Дзержинского в Ленинском районе случилась крупная коммунальная авария. Из-за выхода на поверхность теплоносителя кипяток из трубы полился прямо в жилые дома и на придомовые участки. Пострадало около трех десятков домов.

Больше всего причинено ущерба было домам, находящимся непосредственно по улице Дзержинского. Там пострадали три человека, которые были госпитализированы с ожогами.

Прорыв был локализован, но последствия этой аварии устраняются до сих пор. В редакцию «Первого областного» обратился один из жителей дома по улице Гончаренко, куда также пришла вода. Кипятком у него были уничтожены все посевы овощей, фруктов и ягод, погибла собака. Он рассказал, что воду до сих пор откачивают, потому что она залилась во все уголки участка.

«На гараже даже осталась отметка от кипятка. Это около 15 сантиметров. У нас пострадало все, придется заново высаживать весь огород. Вода попала в дом, в погребы, даже в канализацию. Но из-за того, что прорыв вовремя устранили, уровень воды не поднялся, и мы сами не пострадали», — рассказал житель дома по улице Гончаренко Владимир.

Как сообщили в АО «УСТЭК-Челябинск», прорыв был обширным из-за особенности местности. Но устранение всех последствий почти завершено. Но все объекты были застрахованы, всем гражданам ущерб будет возмещен в установленном законном порядке. Со всеми пострадавшими жителями ведется постоянный диалог.

Всем лицам, пострадавшим в результате этого инцидента, необходимо предоставить в СПАО «Ингосстрах» следующие документы: