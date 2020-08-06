Жительница Челябинской области покорила Эльбрус

Алла Алферова долго готовилась к восхождению.

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Жительница Челябинской области совершила восхождение на Эльбрус. Алла Алферова из Кыштыма давно занимается туризмом и, как рассказывает в своих социальных сетях, запланировала покорение Эльбруса еще в 2019 году. Однако осуществить планы удалось только летом 2020 года.

«На Эльбрус я собиралась еще в 2019, но не сложилось по здоровью, на подготовку и времени уже не оставалось. В 2020 запланировала и начала готовиться. Бег, питание, наши горы, ну наши горы они каждые выходные у меня. Началось лето, начались сплавы каждые выходные, бегать не получалось, но чемоданы уже были собраны. Как оказалось позже — физическая подготовка важна, но это не показатель, что в горах ты будешь бабочкой», — отмечает Алла Алферова.

Во время восхождения, по словам Аллы, она чувствовала себя лучше всех, поскольку остальных коснулась горная болезнь.

«Вершину заволокло облако, но мы поднялись. Было жаль при всех обстоятельствах, благополучно складывающихся, развернуться вниз. Нужно же поглядеть, что за тропа у нас до вершины. „Кошки“ здесь — главное оружие, а ледоруб — отличное спасение. С вершины мы уже неслись счастливые, здесь и виды открылись, как-будто летишь на самолете и смотришь вниз», — отмечает жительница Кыштыма.

Как утверждает Алла, в следующем году она вновь планирует покорить Эльбрус.