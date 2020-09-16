Блогер из Башкирии забрался на Эльбрус, пройдя 13 километров на руках

Рустам Набиев посвятил достижение жене и двум дочкам.

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Блогер из Уфы Рустам Набиев, оставшийся без обеих ног после обрушения казармы покорил Эльбрус. Мужчина сделал это на руках, поскольку не смог покорить самую высокую точку России на санках.



Свой поступок Рустам Набиев посвятил жене и двум дочкам. Уфимец стал первым в России человеком без ног, покорившим Эльбрус без посторонней помощи. Он преодолел 13 километров на руках, потратив 15 часов. Также Рустам Набиев записал в горы трогательное видео. После достижения вершины мужчина не еле сдерживал слёзы

«Я это сделал. Я смог это сделать. Вот этими руками я дошёл до вершины горы Эльбрус. Я вас очень люблю! Спасибо большое, что верили в меня! Спасибо большое всем, кто верил в меня!»— прокомментировал достижение сам Рустам Набиев.

Без ног Рустам Набиев остался без ног после обрушений казармы в Омске в 5 лет назад. Затем мужчина стал активистом в Башкирии. В прошлом году блогер стал лауреатом «Я/Мы Медиа», а ранее его страницу в Instagram отметили как «самый жизнеутверждающий блог».