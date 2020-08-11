Рекордсмен по гвоздестоянию на Эльбрусе рассказал о своём достижении

В планах Алексея Семушкина — участие в массовом сенасе стояния на гвоздях.

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Южноуралец Алексей Семушев, установивший мировой рекорд по стоянию на гвоздях на Эльбрусе рассказал, как именно ему покорилось данное достижение. Мужчина отметил, что для него это достижение не только личное. Своим поступком Алексей Семушев хотел поддержать тех, кто заинтересовался йогой на гвоздях.



«Это возможность поддержать нашу челябинскую команду. Это возможность поддержать тех людей, которые заинтересовались йогой на гвоздях, которые начинают заниматься этим. Улучшают своё здоровье, улучшают своё отношение к жизни»,— рассказал мировой рекордсмен Алексей Семушев.

Видео с мировым рекордом Алексей Семушев снял на высоте 4610 метров. Чтобы установить достижение мужчине потребовались доска садху, огромные выдержка и сила воли. Челябинец стал первым, кто полчаса простоял на гвоздях на такой высоте.

Рекорд стал вторым для Алексея. В прошлом году Алексей Семушев был в числе 9 южноуральцев, которые в течение часа простояли на гвоздях в Санкт-Петербурге. В планах мужчины — установить ещё один рекорд. В Красноярске он, и ещё 99 человек планируют массовое гвоздестояние.