Жительница Челябинска запечатлела воробья-альбиноса

Видео с прыгающим «беляком» было опубликовано в социальной сети.

В Челябинской области была запечена уникальная птица — воробей-альбинос. Видео-факт был заснят в Ленинском районе. По асфальту проскакала абсолютно белая мелкая птаха. Кадры запечатлела дочь жительницы Челябинска Ксении Ивановой, а женщина, в свою очередь, видео выложила в социальные сети.

Случилось это в понедельник, 12 августа, в районе обеда возле дома № 11 по улице Лизы Чайкиной.

«Увидели его случайно. Собирались с детьми на прогулку, и я выглянула в открытое окно проверить погоду. Позвала сына, старшей тоже крикнула, стали все смотреть. Он как обычный воробей по повадкам и виду, только белый, летал в стайке воробьишек. Они близко подлетали, у нас черёмуха с ягодами под окном, поэтому разглядели его хорошо: точно был воробей. Минут пять они полетали туда-сюда, а потом улетели в кусты», — рассказала корреспонденту сайта «Первый областной» Ксения Иванова, автор поста с белым воробьем.

Ксения рассказывает, что раньше этого воробья или подобных не замечала, и альбинос больше не прилетал.

«Не самый редкий случай, скажем. Такие воробьи встречаются примерно один на пару тысяч. Воробьи живут близко к нам, поэтому и белые встречаются чаще. Гораздо интереснее черный белый дрозд. Такие птицы, как черный дрозд, у нас в области, в отличии даже от Москвы, ведут себя очень нервно. И улетают сразу при виде человека. Черный дрозд и так редкая у нас птица. У нас в области я имею в виду, а тут еще и белый», — прокомментировал «Первому областному» фитоанималист Евгений Попов.

Черный белый дрозд был замечен в конце июля 2019 года в районе горы Нургуш в Национальном парке Зюраткуль. По словам Евгения, дрозд на фото не альбинос, у него мутация Ino, гипомеланизм. Вот такие редкие птицы встречаются на Южном Урале.