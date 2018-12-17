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/ «Пятизвездочная» кормушка для птиц украсила одну из улиц Миасса

«Пятизвездочная» кормушка для птиц украсила одну из улиц Миасса

В «ресторане» предлагают хлеб, кедровые орешки и тыквенные семечки.
сегодня в 17:00
  |  Общество

Милый «Пятизвездочный» отель появился на одной из улиц Миасса. Как сообщает портал «Миасский рабочий», птицы смогут угоститься самыми разнообразными блюдами — от белого и черного хлеба до жареных семечек.

Иногда подают тыквенные. Бывают даже кедровые орешки и сыр с плесенью… Спасибо добрым людям-официантам! — сообщает портал «Миасский рабочий».

Однако, как утверждают орнитологи, птицам категорически запрещены соленое сало, жареные семечки, пшено и ржаной хлеб. Пользу же пернатым принесут овсяные хлопья, сливочное масло и несоленое сало в морозы, семечки подсолнуха и тыквы, а также перловая крупа.

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