/ Краснокнижную птицу со сломанным крылом спасли в Челябинской области

Птицу отправили выздоравливать в зоопарк.

На севере Челябинской области была обнаружена хищная краснокнижная птица, нуждающаяся в помощи. Местные жители заметили, что у пернатого сломано крыло, и сразу же вызвали подмогу. На место приехали представители РОО «Челябинское орнитологическое общество», совместно инспекторами Отдела федерального государственного надзора Министерства экологии Челябинской области.

Птица была доставлена в Челябинск на ветеринарный осмотр. После нескольких обследований в ветеринарных клиниках было установлено, что у птицы оскольчатый диафизарный перелом правой плечевой кости, и сапсану, возможно, требуется операция. Перед этим было решено установить наличие у сапсана адекватного аппетита и нормального пищеварения. — рассказали сайту «Первый областной» в Челябинском орнитологическом обществе.

Благодаря взаимодействию с сотрудниками МБУК «Зоопарк», сапсан был быстро доставлен в учреждение, где размещен в отдельном вольере на карантин. Птица проходит лечение и реабилитацию. Скоро сапсана переведут в общий вольер, так как у него на днях заканчивается срок карантинирования, которое прошло вполне успешно.

Отметим, сапсан относится к семейству «Соколиные» и занесен в Красную книгу России, как вид, сокращающийся в численности.