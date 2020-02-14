Новые квитанции о долгах за электричество получат южноуральцы

Их получат люди, которые пересчитали плату.

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Некоторые жители Челябинской области снова обнаружат в почтовых ящиках квитанции от ОАО «МРСК Урала». Их получат потребители электроэнергии, которым произведена корректировка начисления платы за июнь 2019 года.

Если быть точнее, речь идет о счетах за электричество, потребленное с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года, когда ОАО «МРСК Урала» временно выполняло функции гарантирующего поставщика электроэнергии в регионе.

Всю необходимую информацию по задолженности можно уточнить по телефонам, указанным в квитанциях, а также по единому телефону поддержки клиентов: 8-800-25-01-220. Кроме того, можно обратиться в интернет-приёмную на сайте mrsk-ural. ru или в WhatsApp по телефону: 8-912-2901-220.