Жители Златоуста «прогоняют» своего мэра

Отставки Вячеслава Жилина златоустовцы потребовали на встрече с главой региона.





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Сегодня, 26 августа, златоустовцы решили прогнать мэра своего города. На встрече с главой региона Алексеем Текслером собрался полный аншлаг: чтобы задать свой вопрос главе региона люди стояли даже в проходах. Основные претензии были к главе города Вячеславу Жилину. Накопившееся недовольство кузюков вылилось в бушующее «восстание».

«Уходи! Уходи! Уходи!», — скандировали горожане.

Такой скандал вызван многими нерешенными проблемами города. На встрече с главой региона жители Златоуста жаловались на плохое здравоохранение, на проблему ветхо-аварийного жилья, ЖКХ и, конечно, дорог. В Златоусте нет детских хирургов и стоматологов, а также в городе большой дефицит узких специалистов. Министр здравоохранения Челябинской области пообещал исправить эту ситуацию. Но златоустовцам этого было недостаточно.

Они решили показать Алексею Текслеру, что проблемы города нужно решать не локально, а глобально, убрав с поста мэра Вячеслава Жилина.

Глава Челябинской области решил успокоить разгорячившихся горожан, объявив, что проведет опрос прямо во время выборов 8 сентября: «Стоит ли оставить Вячеслава Жилина посту мэра или нет?». По итогам этого опроса Алексей Текслер примет окончательно решение по поводу дальнейшей судьбы еще действующего главы Златоуста.

Видео с места событий вы можете посмотреть на 1obl.tv.