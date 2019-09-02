Вячеслав Жилин досрочно подал в отставку

Глава Златоуста уходит поста, о чем в ближайшее время сообщит в видео-обращении.

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Глава Златоустовского городского округа не стал дожидаться 8 сентября и результатов народного голосования по поводу своей персоны. Сегодня стала известна информация о том, что Вячеслав Жилин решил досрочно сложить полномочия и добровольной уйти в отставку.

«Мы подтверждаем достоверность информации. В ближайшее время на местном телеканале появится видео-обращение Вячеслава Жилина к жителям, в котором он лично сообщит эту информацию», — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе администрации Златоуста.

Напомним, 8 сентября по инициативе главы региона в Златоусте должно было состояться народное голосование, в ходе которого жители должны были решить: оставаться мэру на посту или уйти в отставку. По итогам опроса Алексей Текслер должен был принять решение в отношении дальнейшей работы Вячеслава Жилина.