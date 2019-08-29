По последним исследованиям, златоустовцы не доверяют мэру города

Результаты опроса озвучил Алексей Текслер на встрече с жителями Златоуста.

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В Златоусте 8 сентября в единый день голосования проведут соцопрос по поводу отставки ныне действующего главы города Вячеслава Жилина. По последним исследованиям, которые озвучил на встрече с жителями Златоуста Алексей Текслер, большинство горожан не доверяет мэру.

51% златоустовцев не доверяет Вячеславу Жилину, 25% — ставят работу мэра под сомнение, и только 12% горожан всем довольны — такие цифры озвучил глава региона.

После бунта горожан, которые прямо во время встречи с Алексеем Текслером требовали отставки мэра, глава региона принял решение провести соцопрос, который поможет установить необходимость отставки мэра Златоуста. Инициативу поддержали и в Законодательном собрании Челябинской области.

«Я абсолютно согласна с мненинем врио губернатора, что народ должен прийти на избирательные участки и проголосовать: хотят ли они дальше жить и работать с Вячеславом Жилиным. Я поддерживаю ту часть населения, которая против данного главы», — заявила депутат Законодательного собрания Челябинской области Ольга Мухаметьярова.

Опрос будет проводить челябинский филиал РАНХиГСа. На 80 избирательных участках города в холле на столах будут лежать анкеты, их нужно будет заполнить и опустить его в специальный контейнер.

В областном избиркоме уверены, что проведение опроса жителей Златоуста никак не повлияет на проведение выборов губернатора Челябинской области.

«Опрос проводить можно, но есть определенные ограничения: никакие действия не должны проводится в помещении для голосования, где расположены все избирательные атрибуты»,— рассказал председатель избирательной комиссии Челябинской области Сергей Обертас.

Напомним, что Вячеслав Жилин стал мэром Златоуста в первый раз в 2012 году. Победил на прямых выборах. В 2017 году вновь был избран. Но уже депутатами — на конкурсной основе.