Директор челябинского РАНХиГС рассказал о проведении соцопроса в Златоусте 8 сентября

Жители Златоуста решат дальнейшую судьбу Вячеслава Жилина в роли мэра города.

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Сегодня, 30 августа, Алексей Текслер встретился с директором Челябинского филиала РАНХиГС Сергеем Зыряновым, чтобы обсудить все детали проведения социологического опроса в Златоусте. Жители этого города прямо в день единого голосования, 8 сентября, решат судьбу ныне действующего мэра города Вячеслава Жилина.

Напомним, златоустовцы 26 августа на встрече с главой региона подняли настоящий бунт, требуя отставки Вячеслава Жилина. Алесей Текслер предложил разбушевавшимся горожанам провести соцопрос, результаты которого и определят, останется ли Вячеслав Жилин при своей должности или нет.

После предложенной инициативы Алексея Текслера провести опрос вызвался помочь челябинский филиал РАНХиГС.

«Сам опрос будет проходить на территории избирательных участков. Наши анкетеры будут одеты в специальные жилеты, на них будут бейджи, так что их точно заметят избиратели. Опрос избирателей будет проходить с 8 утра до 8 вечера. Для избирателей Златоуста опрос будет предлагаться добровольно и анонимно, чтобы достоверность информации была стопроцентная», — рассказал о проведении опроса директор челябинского филиала РАНХиГС Сергей Зырянов.

Алексея Текслера, в первую очередь, интересовал вопрос: «Не помешает ли это мероприятие основному, выборам кандидата в губернаторы Челябинской области?» На что Сергей Зырянов ответил, что они все согласовали областным избиркомом.

«У нашего учебного заведения очень хорошая репутация, мы заинтересованы, чтобы эту репутацию содержать, сохранить, усилить ее капитализацию. Я надеюсь, что мы выполним это задание грамотно в соответствии с законом», — заявил Сергей Зырянов.

Также директор челябинского филиала РАНХиГС рассказал, что опрос будет максимально простой и состоять всего из одного вопроса: «Как вы считаете, Вячеслав Жилин должен остаться руководить городом или уйти в отставку?»

Отметим, что вопрос об отставке мэра города назревал давно. И, по предварительным данный, который озвучил Алексей Текслер на встрече с жителями города, большинство златоустовцев недовольны своим мэром.