Жители Златоуста могут следить за работой дорожной техники с помощью приложения

Водителям будет удобнее планировать свой маршрут

Жители Златоуста могут в режиме реального времени отслеживать работу дорожной техники. Для этого нужно воспользоваться приложением Wialon, сообщил глава городского округа Максим Пекарский. Златоуст на сегодня единственный город в регионе, где работает нововведение.

«Здесь видна вся история: когда и на каком участке производилась очистка, а также где уборка в самом разгаре. Это поможет выбрать удобный маршрут, а еще, в случае необходимости, вы сможете оперативно сообщить в УЖКХ или ваш теротдел информацию о недочетах — специалисты отработают вопрос с подрядчиками», — рассказал Максим Пекарский.

Напомним, ранее сообщалось, что златоустовцы могут в режиме онлайн узнать, когда на ту или иную остановку подъедет городской общественный транспорт или маршрутное такси. Это стало возможным благодаря подключению транспорта к спутниковой системе мониторинга.

С таянием снега все больше южноуральцев обращают внимание на снежную кашу на дорогах в городах и селах региона. Накануне губернатор Алексей Текслер обратил внимание на видео, как школьники Сима добираются из школы домой через снежную массу. Это вызвало новый всплеск обращений под постом главы региона. Часть из них уже получили ответы. Информагентство «Первое областное» сделало подборку самых труднопроходимых дорог области.

