Златоустовцы могут следить за движением общественного транспорта онлайн

Пока система работает в тестовом режиме

Златоустовцы могут в режиме онлайн узнать, когда на ту или иную остановку подъедет городской общественный транспорт или маршрутное такси. Это стало возможным благодаря подключению транспорта к спутниковой системе мониторинга. Подробнее рассказали в пресс-службе администрации Златоуста.

Для того чтобы узнать, во сколько на конкретную остановку подъедет нужный транспорт, необходимо скачать приложение «Яндекс Go», к которому подключена система, на свой мобильный телефон, запустить его и выбрать нужную остановку. Каждый вид транспорта будет обозначен определенным цветом. Кроме того, можно будет наблюдать процесс следования транспортных средств по маршруту.

«Спасибо всем перевозчикам, кто уже выполнил необходимые мероприятия, однако в настоящее время к этой системе подключены не все транспортные средства. До конца сентября все перевозчики должны подключиться к данной системе»,— отметил руководитель управления жилищно-коммунального хозяйства Андрей Самохвалов.

На сегодня сервис работает в тестовом режиме.