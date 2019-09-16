Жители Златоуста будут быстрее получать результаты анализов

В городской больнице появилось новое оборудование.

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В городской больнице Златоуста установили новые медицинские аппараты. Они быстрее проводят анализы крови. Техника точная и исключает человеческий фактор, что снижает риск ошибок.

Сейчас специалисты новой лаборатории каждый день проводят около 3 500 анализов.

«У нас есть гематологический новый анализатор, мочевая станция, два биохимических анализатора», — рассказала старший медицинский лабораторный техник Александра Абакумова.

В экстренных лабораториях больницы тоже появилось новое оборудование. Теперь можно проверить содержание глюкозы и лактата в крови пациента.

«Раньше лабораторная служба все делала все вручную. Сейчас вводим систему штрих-кодирования анализов, как в больших современных лабораториях. Это снижает риск ошибок при проведении процедуры», — сообщил главный врач городской больницы Златоуста Андрей Карпов.

Средства на покупку медицинской техники для лабораторной службы больницы Златоуста вложили банки, страховые и частные фирмы.