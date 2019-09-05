Проблема с очередью в больнице решилась за час после визита Текслера

Глава региона с рабочим визитом приехал в Агаповский район.

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В четверг, 5 сентября, глава региона приехал в центральную районную больницу в Агаповке. Алексей Текслер обошел здание и пообщался с жителями и главврачом больницы. Заведующий отметил, что штат специалистов укомплектован на 85 процентов. Но пациенты не согласились. Оказалось, что на деле горожане ждут приема по 4 часа.

«Если придешь к восьми в больницу, то к полудню, может быть, попадешь на прием. Отношение хамское, то есть не всегда внимательно относятся к людям. Как будто мы сюда ходим просто прогуляться, а не с проблемами», — пояснила пациентка.

В больнице на три участка — один терапевт, еще двое в декретном отпуске. Алексей Текслер поручил и. о. министра здравоохранения Челябинской области Сергею Приколотину срочно решить проблему. На это дал час.

«Я не вижу работы в рамках программы бережливой поликлиники. Что такое бережливая поликлиника? Это люди пришли — и сразу видно, когда попасть к врачу, и пациенты ждут пять минут приема, а здесь огромные очереди. Эту проблему нужно срочно решить. У нас есть формат, когда врач может приехать из другого района или города», — заявил Алексей Текслер.

Решение проблемы в минздраве нашли. Сейчас из Магнитогорска в Агаповку выехала бригада врачей. За день они осмотрят всех пациентов. И пока в местной поликлинике не решат проблемы с очередями, сюда будут приезжать доктора из ближайшего города.

«В принципе здесь неплохо отработали по привлечению кадров, с 2016 года пришло 22 специалиста в рамках различных программ. И сейчас учатся 11 человек на лечебном факультете и шесть на педиатрическом. Функционал есть, только сейчас его нужно организовать», — рассказал Сергей Приколотин, и. о. министра здравоохранения Челябинской области.

Проблемы с медиками есть и в ФАПах Агаповского района. Сейчас пунктов 30, за 5 лет построят еще 24. Но в шести нет фельдшеров. Алексей Текслер поручил минздраву Челябинской области помочь муниципалитету с привлечением кадров.