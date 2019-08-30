В Металлургическом районе Челябинска отроют еще одну больницу

Перед официальным открытием медучреждение проверил Алексей Текслер.

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В Металлургическом районе Челябинска 5 сентября состоится официальное открытие новой городской клинической больницы № 6. Сегодня, 30 августа, она начала работать в техническом режиме. Алексей Текслер лично проверил медучреждение на готовность приема пациентов.

Новая больница соответствует всем современным стандартам и обеспечена новым оборудованием. Всего на ее строительство потрачено 60 миллионов рублей.

«Это хорошая, новая и современная поликлиника. Здесь применяется система „бережливой поликлиники“. Здесь разделены потоки для больных людей и для здоровых, что очень важно. Это хороший пример хорошей поликлиники. И мы планируем делать таких поликлиник больше», — заявил Алексей Текслер.

По словам главы региона, в будущем все больницы и поликлиник Челябинской области будут работать по бережливой системе, а также станут соответствовать всем современным требованиям.

Новое медучреждение сможет принять до 300 посещений в смену. На первых этапах вести прием будут не менее пяти участковых терапевтов. Сначала в поликлинике пропишут до 15 тысяч человек, в будущем это число возрастет до 23 тысяч.

«Данная поликлиника будет иметь возможность принимать анализы, которые назначаются врачами. Здесь возможно проводить инъекции, ультразвуковые исследования, а также исследования сердца и сосудов», — отметил главный врач ГКБ № 6 Виктор Шепелев.

Отметим, что всего в Металлургическом районе работают две поликлиники: на Румянцева, 31 и на Коммунистической, 2А. Городская клиническая больница № 6 станет третьей в этом районе, что значительно снизит нагрузку на местные медучреждения.