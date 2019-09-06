Районную больницу Карталов ждет капитальный ремонт

Несмотря на недавние преобразования, в учреждении остались старые палаты.

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Ставшие уже традиционными для Алексея Текслера поездки по Челябинской области продолжаются. Сегодня глава региона работает в Карталинском районе.

Первой остановкой стала ферма Владимира Климентьева в посёлке Великопетровский. Деревенскую молодежь отправляют учиться по аграрным направлениям, чтобы они возвращались работать на малую родину и развивали село. Сейчас у него постоянно работает 50 человек, которые помогают выращивать зерновые и масленичные, а также разводить овец, лошадей и герефордов.

«Мы начали работать с сыном еще в 2005 году. Тогда у нас было всего 300 га земли, сейчас 10 тысяч. В прошлом году мы получили грант по программе «Семейная ферма», а сейчас плотно работаем с минсельхозом», — рассказал Владимир Климентьев.

В первую очередь Алексей Текслер поинтересовался, как на предприятии сказалась засуха, из-за которой был введен режим ЧС, на что получил ответ: весь урожай, который можно было спасти, был собран. Кроме того, глава региона осмотрел старый зерноток 70-х годов, который сейчас восстанавливает Владимир Клементьев совместно с минсельхозом.

«Удачи, мужики. Надеюсь, что скоро солнце выйдет, и вы поедете в поле», — заявил Алексей Текслер, общаясь с работниками фермы.

Также Владимир Клименьтев попросил помочь с газификацией. Одна часть села уже обеспечена газом, в то время как вторая все еще нет. Глава региона пообещал помочь, напомнив про увеличение финансирования.

«Решим. Понятно, что если одну часть деревни газифицировали, то вторую нужно сделать обязательно», — сообщил глава региона.

Следующей остановкой стала районная больница, в которой недавно сделали косметический ремонт. В учреждении готова кровля, заменены окна, двери, а также были закуплены аппарат искусственной вентиляции легких, новый рентген, аппарат для ЭКГ. Глава региона также интересуется нехваткой кадров в больнице.

«Сейчас нехватка врачей примерно 20 человек. Статистика идет волнообразно, поскольку к нам приходят молодые специалисты, но нас покидают работники пенсионного возраста», — рассказала главврач больницы.

По словам главы Карталинского района, сейчас эта проблема решается закупкой квартир для молодых специалистов. Кроме того, оказалось, что из 27 районных ФАПов, фельдшерами укомплектованы только 6. Сейчас эта проблема решается выездными осмотрами, но и бригады не всегда оказываются полными.

«Будем наводить здесь порядок, как и везде», — заявил Алексей Текслер.

Несмотря на недавний ремонт, палаты в плохом состоянии. Глава региона поручил министерству здравоохранения решить этот вопрос в следующем проекте. Также Алексей Текслер велел позаботиться о детской поликлинике, помещения для которой сейчас учреждение вынуждено снимать в аренду у РЖД. По мнению главы региона, это поможет тратить сэкономленные деньги на оказание помощи детям.

В этом году район получит новую машину для скорой помощи. Алексей Текслер добавил к ней еще одну.