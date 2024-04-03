Жители ветхих домов в Челябинской области переедут в новые квартиры

В регионе реализуется нацпроект «Жилье и городская среда»

В Челябинской области в этом году продолжится реализация нацпроекта «Жилье и городская среда» и входящих в него региональных программ. Свои жилищные условия улучшат южноуральцы, живущие в ветхих домах. Это станет возможным за счет увеличения объемов строительства. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.



«Планомерно будет развиваться рынок ипотечного кредитования. Для тех, кто приобретает недвижимость на первичном рынке, нацпроектом предусмотрен механизм защиты — так называемые эскроу-счета, где будут храниться деньги дольщиков вплоть до окончания строительства. Благодаря нацпроекту продолжится благоустройство дворов и общественных территорий. Все больше россиян получат возможность участвовать в решении вопросов развития городской среды», — уточнили в пресс-службе.

В Челябинской области согласно региональному проекту «Жилье» построят 1,763 тысячи квадратных метров. А также планируется ввод 43 тысяч квадратных метров в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов РФ.

В планах регионального проекта «Чистая вода» стоит обеспечение городских жителей качественной питьевой водой из систем центрального водоснабжения на 97,1%. В целом по региону вода должна появиться у 90,9% южноуральцев.

В Челябинской области в этом году запланировано строительство и модернизация четырех объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки.

В этом году в 43 муниципалитетах благоустроят 48 дворов и 128 общественных пространств. Места для улучшения территорий выбрали на голосовании. Кроме того, в Миассе реализуют проект «Золотой старт» — общественное пространство Набережной, в Троицке — «Экологический парк в районе реки Уй», в Сатке — проект «Галерея скверов», что означает благоустройство улицы Ленина.

Отметим, в прошлом году в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» улучшили жилищные условия 12,61 тысячи человек. Было расселено 197,02 тысячи квадратных метров аварийного жилья.