На 800% подорожали однокомнатные квартиры в Челябинске за 20 лет

Зарплаты выросли соразмерно

В сентябре 2004 года однокомнатную квартиру в Челябинске можно было приобрести в среднем за 600 тысяч рублей. Заметка с такой информацией попалась корреспонденту ИА «Первое областное» в газете «Вечерний Челябинск». Сейчас, в сентябре 2024 года, по данным «Авито Недвижимость», однокомнатная квартира в среднем стоит 5 миллионов рублей. Получается, что цены за 20 лет выросли на 800%.





В выпуске газеты «Южноуральская панорама» за сентябрь 2004 года сказано о средней зарплате в то время. Она составляла 6 863 рубля. По данным Челябинскстата, размер средней заработной платы в 2024 году составил 68 209 рублей. Следовательно, за 20 лет заработные платы в столице Южного Урала выросли почти на тысячу процентов.

Директор агентства недвижимости «А1 недвижимость» Степан Подпятников рассказал ИА «Первое областное», что минувшим летом на рынке недвижимости наблюдалась стагнация.

«Это нормально для этого времени года. Также на невысокий спрос повлиял очень высокий процент ставки по ипотеке»,— говорит Степан Подпятников.

Эксперт отметил, что в 2024 году по сравнению с 2023 годом квартиры стали покупать реже и в новом, и в старом жилом фонде. На снижение спроса на покупку квартир повлияла отмена льготной ипотеки, которая произошла в начале июля. Есть такие челябинцы, которые успели запрыгнуть в последний вагон и взяли кредит на квартиру по выгодным условиям.

Статистика же показывает, что спрос на ипотеку за это лето упал на 40—60%. Стоит заметить, что цены на жилье за последний месяц лета выросли всего лишь на 0,1%. Стоимость квадратного метра на вторичном рынке в августе 2024 года составила 95 тысяч рублей, по данным «Яндекс Недвижимости».

«К концу лета мы наблюдаем на вторичном рынке стагнацию цен и накопление экспозиции. В случае дальнейшего повышения ключевой ставки покупательский спрос может развернуться от новостроек в сторону более дешевого и уже готового жилья. Уже сейчас заметно, что продавцы готовы к дисконтам ради ускорения сделок. Мы ожидаем, что такая тенденция продолжится, что может стать фактором роста спроса на готовое жилье уже осенью», — комментирует коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.

Средняя полная стоимость готовой квартиры сейчас составляет 4,5 миллиона рублей.





Автор: Ксения Рындина