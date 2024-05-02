В Челябинской области за объекты благоустройства проголосовали более 660 тысяч человек

К реализации выбранных проектов приступят в 2025 году

Во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства приняли участие 2,2 миллиона жителей Уральского федерального округа, из них 667,9 тысячи человек выбрали проекты для реализации в Челябинской области. Об этом сообщается на сайте полпреда президента в УрФО Владимира Якушева.



В целом по стране за объекты благоустройства проголосовало рекордное количество жителей — 17,2 миллиона человек. На обсуждение вынесли 5400 объектов в 1,5 тысячи муниципалитетов. С помощью волонтеров проголосовали 70% россиян.





Активнее всего за проекты голосовали жители Свердловской области и Ямало-Ненецкого округа. В УрФО за объекты благоустройства в этом году проголосовало на 360 тысяч человек больше, чем в прошлом.

«Благодарю всех, кто принял участие во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства! Ваша активная позиция поможет преобразить города, сделать их удобными и безопасными, сформировать комфортную для жизни среду», — обратился к жителям УрФО Владимир Якушев.

Полпред отметил, что нужно внимательно следить за качеством работ и соблюдением сроков строительства объектов, которые набрали наибольшее число голосов.

Напомним, в этом году на голосование в Челябинской области вынесли 179 объектов и 3 дизайн-проекта. Отметим, голосование проводилось в рамках федпроекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».