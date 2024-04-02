Более 260 тысяч южноуральцев проголосовали за объекты благоустройства

В этом помогают региональные волонтеры

На Южном Урале продолжается Всероссийское голосование по выбору новых объектов благоустройства по программе нацпроекта «Жилье и городская среда». Добровольцы собрали уже 262 тысячи голосов, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Собирают голоса волонтеры в общественных местах и на информационных точках во всех муниципалитетах области. Одним из волонтеров, принимающих участие во Всероссийском голосовании, стала жительница поселка Первомайского Коркинского района Диана Магасумова. Девушка занимается волонтерством более 3 лет.

«Ответ на вопрос „Почему решила участвовать в проекте „Формирование комфортной городской среды“?“ довольно прост. В первую очередь — это возможность помочь своему поселку в его развитии», — отметила Диана.

Напомним, отдать свой голос за развитие городской среды можно до 30 апреля на платформе проекта «Формирование комфортной городской среды» или на портале «Госуслуги».