Жители Троицка в Челябинской области устроили флешмоб с видео затопленных улиц

Подрядчики вывезли уже больше 200 тысяч кубометров снега

Улицы Троицка в Челябинской области затопило водой. Жители массово жалуются на состояние дорог в соцсетях и даже устроили флешмоб видеороликов в группе газеты «Вперед». На кадрах видно, что пройтись по городу без высоких резиновых сапог невозможно. В мэрии ИА «Первое областное» сообщили, что количество талых и грунтовых вод увеличилось из-за обильных осадков зимой. Если в прошлом сезоне вывезли 11 тысяч кубометров снега, то в этом — уже 200.



На одном из видео девушка стоит посередине лужи в резиновых сапогах и с веслом. За кадром у нее интересуются, далеко ли она плывет. Она отвечает, что домой, и добавляет, что ей не хватает лодки. Такая ситуация сложилась на улице Гайдара. Жители в комментариях поделились, что невозможно пройти, не намочив ноги, на улицах Разина, Октябрьской, Субботина, им. Адыгамова. По их словам, в некоторых местах застревают автомобили.

ИА «Первое областное» поинтересовалось у администрации Троицка, какие меры предпринимаются для устранения затопления дорог. Подрядчики в рамках заключенных муниципальных контрактов продолжают очищать дороги от снега и вывозить его.

«На настоящее время за зимний период 2023—2024 годов вывезено более 200 тысяч кубометров снега, что значительно больше, чем в предшествующий период (в прошлом году — 11 тысяч кубометров). Сейчас снег вывозят с территорий, имеющих риск подтопления. Регулярно проводятся работы по очистке 17 ливневых канализаций, расположенных на территории города. На участках дорог, где есть техническая возможность, проводятся работы по отводу воды с дорожного полотна в грунт», — прокомментировали в администрации Троицка.

Когда потеплеет, подрядчик начнет исправлять профиль грунтовых дорог: проведет нарезку кюветов и отсыпку щебнем для выравнивания дорожного полотна.