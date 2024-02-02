В Челябинской области ожидают серьезный весенний паводок. По данным южноуральских синоптиков, все метеохарактеристики, влияющие на таяние снега, сейчас выше нормы, а толщина льда на большинстве рек, наоборот, ниже.
В регионе выпавшие осадки, высота снежного покрова и запасы воды в снежном покрове превышают норму. Поэтому паводок в этом году может пройти по напряженному сценарию. По статистике, половодье начинается в конце марта или начале апреля.
«Если весна в регионе будет холодной и затяжной, то половодье может пройти спокойно. В случае теплой весны и выпадения большого количества осадков накопленные снегозапасы могут попасть в речную сеть, и это приведет к резкому увеличению притока воды в водохранилище. Слои стока весеннего половодья могут превысить величины в большинстве рек», — рассказала начальник отдела метеопрогнозов Челябинского Гидрометеоцентра Екатерина Выходцева.
По словам синоптиков, метеорологическая обстановка в конце февраля, марте и начале апреля повлияет на величину снегонакопления, промерзание почвы и нарастание толщины льда.
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