В Троицке Челябинской области провалилась дорога

Обвал грунта произошел после строительства газопровода

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В Троицке Челябинской области на дороге в сторону поселка Санаторного провалился грунт. Как сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе мэрии, обвал произошел после строительства магистрального газопровода. Засыпка места никак не влияет на ситуацию из-за таяния снега. Талые воды вновь размывают грунт.

О ситуации на дороге в поселок Санаторный сообщили во «ВКонтакте». Участница группы, посвященной жизни в Троицке, опубликовала видео с провалом. Более того, с неровной дороги водопадом бежит талая вода.

«С февраля 2024 года и по настоящее время газоснабжающей организацией АО „Газпром газораспределение Челябинск“ в Южноуральске проводятся работы по строительству магистрального газопровода в поселок Санаторный. После проведения земляных работ в зимнее время образовался провал грунта на дорожном полотне», — рассказали о ситуации ИА «Первое областное» в администрации Троицка.

Мэрия передала информацию о провале газоснабжающей организации. Та, по данным администрации, ежедневно принимает меры по засыпке проблемного места. Но из-за таяния снега и неровного рельефа грунт постоянно размывает водой.

В пресс-службе АО «Газпром газораспределение Челябинск» ИА «Первое областное» рассказали, что с помощью подрядчика проводят газ к микрорайонам Мирному и Санаторному.

«Строительство сети завершено на 80%. Газопровод обеспечит возможность газификации 208 домовладений», — сказали в пресс-службе.

Работы планируют завершить до 1 мая этого года. Подрядчик в установленном порядке восстановит дорогу. А пока, до окончания строительства, там проводится регулярная отсыпка покрытия грунтовой проселочной дороги.