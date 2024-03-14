Айское водохранилище готовят к паводку

Аварийную подпорную стену водосброса отремонтировали, идет монтаж затворов

На ГТС Айского водохранилища идет подготовка к паводку. Объект капитально ремонтируется с 2022 года. для безопасного прохождения льда здесь приняли ряд превентивных мер, сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

Ход реконструкции гидрообъекта осмотрел первый заместитель министра экологии Челябинской области Игорь Гилев. Сейчас на сооружение продолжается важный технологический этап — установка затворов. Восстановлена подпорная стена водосброса, которая находилась в аварийном состоянии.

«Подготовка к весеннему половодью на ГТС Айского водохранилища в Златоусте идет полным ходом. В связи с проведением капитального ремонта гидротехнических сооружений особое внимание уделяется безопасному прохождению паводковых вод. Для этого необходимо завершить основные работы, которые обеспечат устойчивость и безопасность конструкций ГТС», — подчеркнул Игорь Гилев.

Капремонт ГТС Айского водохранилища в г. Златоусте идет по федеральному проекту «Защита от наводнений и иных негативных воздействий вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений». За последние два года здесь построен обводной водосборный канал, по которому будут отводиться паводковые воды.