/ Жители Троицка всем городом ищут собаку-инвалида

Пес с перебитыми лапами нуждается в помощи.

Зоозащитники Троицка объявили сбор помощи для покалеченной собаки. Задние лапы бездомного пса полностью атрофированы. При ходьбе он волочит их за собой. На просьбу в соцсетях откликнулись десятки человек. Они помогают в сборе средств и отлове. На лечение и содержание животного перечислили уже более 13 тысяч рублей. Однако, отловить пса пока так и не удалось.

Сейчас 4-й раз за день поедут искать. Город небольшой, но найти, оказывается, сложно. Тем более от перепуга мог хоть куда забиться. Раздали номера телефонов в магазины, парикмахерские, везде, где он бывал, чтобы сразу позвонили. — пишут зоозащитники.

Как стало известно, собака уже больше года живет с перебитыми лапами. Однако, под внимание зоозащитников брошенный пес попал только пару дней назад. Сейчас решается вопрос, в какой из приютов отправить животное после поимки.