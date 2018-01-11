/ Челябинский зоозащитник пророчит троицкой собаке с перебитыми лапами жизнь инвалида

Карен Даллакян опасается оперативного вмешательства из-за старости ран.

Свой прогноз на будущее собаки-инвалида из Троицка, в теле которой нашли 7 пуль, озвучил зоозащитник Карен Даллакян. По его мнению, собака с перебитыми лапами останется инвалидом. Такой вывод зоозащитник сделал, изучив снимки животного. Пули задели позвоночник, травма давняя — и нервы у собаки атрофировались. Извлечение пуль грозит собаке смертью.

При удалении можно вызвать сильное кровотечение. Поэтому риск большой, и не каждый специалист может взяться за операцию. А если пуля еще и со стороны живота застряла, то очень тяжелый доступ, нужно отодвигать все органы. Все затраты и работы будут зря проведены. Сейчас нужно придумать что-то, чтобы не вызывать пролежни у собаки. Идеальный вариант — придумать коляску. Но надо понимать, что у собачки остался инородный предмет, и он будет вызывать сильную боль. — рассказал сайту «Первый областной» Карен Даллакян.

Также зоозащитник высказал опасение по поводу срока жизни собаки. По его словам, есть риск дальнейшего отмирания нервов. Нужно внимательно следить за собакой и вовремя реагировать на изменения.

Напомним, волонтеры и жители Троицка в течение долгого времени пытались поймать бродячего пса. Состояние искалеченного животного беспокоило горожан, задние лапы собаки полностью атрофированы, при ходьбе она волочит их за собой. Добровольцы начали сбор денег на отлов и лечение, также сейчас остро стоит вопрос о передержке и новых хозяевах для четвероногого. В данный момент собака находится в Челябинске. На рентгеновском снимке у пса обнаружили семь пуль. Ранам около года. Именно по этой причине собака ходит только на передних лапах.