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/ Челябинский зоозащитник пророчит троицкой собаке с перебитыми лапами жизнь инвалида

Челябинский зоозащитник пророчит троицкой собаке с перебитыми лапами жизнь инвалида

Карен Даллакян опасается оперативного вмешательства из-за старости ран.
сегодня в 20:08
  |  Общество

Свой прогноз на будущее собаки-инвалида из Троицка, в теле которой нашли 7 пуль, озвучил зоозащитник Карен Даллакян. По его мнению, собака с перебитыми лапами останется инвалидом. Такой вывод зоозащитник сделал, изучив снимки животного. Пули задели позвоночник, травма давняя — и нервы у собаки атрофировались. Извлечение пуль грозит собаке смертью.

При удалении можно вызвать сильное кровотечение. Поэтому риск большой, и не каждый специалист может взяться за операцию. А если пуля еще и со стороны живота застряла, то очень тяжелый доступ, нужно отодвигать все органы. Все затраты и работы будут зря проведены. Сейчас нужно придумать что-то, чтобы не вызывать пролежни у собаки. Идеальный вариант — придумать коляску. Но надо понимать, что у собачки остался инородный предмет, и он будет вызывать сильную боль. — рассказал сайту «Первый областной» Карен Даллакян.

Также зоозащитник высказал опасение по поводу срока жизни собаки. По его словам, есть риск дальнейшего отмирания нервов. Нужно внимательно следить за собакой и вовремя реагировать на изменения.

Напомним, волонтеры и жители Троицка в течение долгого времени пытались поймать бродячего пса. Состояние искалеченного животного беспокоило горожан, задние лапы собаки полностью атрофированы, при ходьбе она волочит их за собой. Добровольцы начали сбор денег на отлов и лечение, также сейчас остро стоит вопрос о передержке и новых хозяевах для четвероногого. В данный момент собака находится в Челябинске. На рентгеновском снимке у пса обнаружили семь пуль. Ранам около года. Именно по этой причине собака ходит только на передних лапах.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Комментарии

Артем
20:44, 11.01.2018
А вам, Александр, хочется сказать, ну кормите пенсионеров, помогайте им. А мы помогаем животным. Разделим помощь, вы -людям, а мы-животным. А то сидите на диване возмущаетесь только. Ваше мнение-что делать с этой собакой, никто не спрашивал!!!!!
Артем
20:41, 11.01.2018
Ну вот, полезли и пиарщики на сцену!!! Причем тут вообще Даллакян? Мы собаку к нему не возили и мнения его не спрашивали! Одумайтесь люди!!!! Животное молит о помощи! А вы пиаритесь без остановки! Собака стала разменной монетой! Нужна реальная помощь и без пафоса!!!!
Александр
20:41, 11.01.2018
Ну давайте будем мышек лягушек кормить лечить а пенсеры пусть по бачкам скитаются !Задрали эти "защитники" о людях надо беспокоиться а эту гопоту усыплять!Другого варианта нет !!!

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