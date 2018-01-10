/ 7 пуль обнаружили в теле собаки-инвалида с перебитыми лапами из Троицка

Пса с трудом удалось поймать после нескольких часов поисков.

Пса с отбитыми лапами из Троицка после долгих поисков удалось поймать. Животное в течение длительного времени не давалось в руки кинологам, усыпить пса удалось только после трех уколов снотворного. Обездвиженное животное доставили к ветеринару. Результаты медицинского обследования оказались шокирующими: в теле пса обнаружено 7 свинцовых пуль. Одна из них и стала причиной отказа задних лап.



В теле собаки обнаружено 7 свинцовых дробин диаметром 4 миллиметра. Выстрелили, судя по разлету дроби, с дистанции метров 15–20. 6 дробин застряли в мягких тканях, но вот седьмая… А седьмая, пробив межпозвонковый диск, застряла точно в спинномозговом канале у нижнего края 4-го позвонка поясничного отдела. Вот и весь секрет… Год он был в таком состоянии! Если бы раньше обратились, то возможно был бы шанс все изменить. — написала волонтер Дарья Иванова.

Напомним, волонтеры и жители Троицка в течение долгого времени пытались поймать бродячего пса. Состояние искалеченного животного беспокоило горожан, задние лапы собаки полностью атрофированы, при ходьбе она волочит их за собой. Добровольцы начали сбор денег на отлов и лечение, также сейчас остро стоит вопрос о передержке и новых хозяевах для четвероногого.

