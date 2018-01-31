/ Замерзших щенков обнаружили в сугробе в окружении роз

Шокирующий инцидент произошел в Магнитогорске.

Новорожденных щенков в снегу заметили местные жители под окнами дома 139 на улице Суворова. Фото животных разместили в социальных сетях. Автор снимков предположил, что их выбросили из окна одной из квартир.

И зачем животных выкидывать с окна? Суворова 139 за домом со стороны первого подъезда. Не нужны были — отдали бы в добрые руки бесплатно. — сообщил житель Магнитогорска Анатолий.

Случившееся возмутило южноуральцев, однако нашлись те, кто поверил в стечение обстоятельств.

А может собака там сама родила и бросила. Я, конечно, не знаю точно, но ситуации и животные тоже разные бывают. Может уже мертворождёнными и были. — предположили пользователи социальных сетей.

При этом большинство магнитогорцев склонны предполагать, что трагедия произошла по вине кого-то из жителей дома, и намерены обратиться в правоохранительные органы. Внимание пользователей также привлек тот факт, что вокруг животных лежат разбросанные розы.

