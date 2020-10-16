Жители Старокамышинска пожаловались на расширение свалки

На их претензии ответили в министерстве экологии.

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Тревогу забили жители посёлка Старокамышинск Копейского городского округа. В их населённом пункте министерство экологии собирается расширить мусорный полигон предприятия «Втор-ком». Фирма, как рассказали сайту «Первый областной» представители инициативной группы«, хочет утвердить проект увеличения полигона в обход мнения населения.



Похожая ситуация была на этой территории в районе двух лет назад, сейчас она повторяется вновь. Местные жители уверяют, что по разработанной территориальной схеме к ним начнут свозить мусор из Челябинска, Копейска, Еткуля, Еманжелинска и Коркино, а поток увеличится с 40 000 тонн в год до 350 000, 200 000 из которых — промышленные отходы.

«Сейчас полигон планирует увеличить площадь на 30 гектар и уже приобрел землю. Уже имеющаяся свалка эксплуатируется с нарушениями, в частности: полигон находится на месторождении угля; у полигона отсутствуют разрешительные документы, а все полученные лицензии получены без обосновывающих документов; полигон расположен на затопленных шахтах и мусор постоянно топит; на полигоне периодически возникают пожары, которые все списывают на горящие шламохранилище на Курочкино; полигон отравляет воду в ближайших скважинах и колодцах и наш воздух; мусор от полигона разлетается на сотни метров от полигона; полигон способствует размножению бездомных собак и крыс»,— рассказала сайту «Первый областной» жительница Старокамышинска Лариса Светкина.

Меж тем, в региональном минэкологии привели свою версию конфликта. Так, по словам первого заместителя главы ведомства Яны Куприковой, министерство не имеет отношения к планам «Втор-кома».

«Речь идет не о полигоне, а о перерабатывающем комплексе, на котором будет осуществляться максимальное извлечение полезных компонентов из твердых коммунальных отходов — не менее 40 процентов. И третье: реализация этого инвестиционного проекта, то есть строительство объектов, будет возможна после проведения инженерных изысканий, разработки проектной документации, проведения общественных обсуждений и получения положительных заключений Госэкспертизы»,— рассказала «Первому областному» первый заместитель министра экологии Челябинской области Яна Куприкова.

Добавим, инициативная группа направляет обращение на имя губернатора Челябинской области и министерства экологии региона. Также с данным вопросом жители Старокамышинска хотят выйти на депутатов Заксобрания.