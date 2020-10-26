Жители Старокамышинска взбунтовались против постройки нового мусороперерабатывающего комплекса

Они боятся, что к ним будут свозить отходы с ближайших территорий, однако авторы проекта опровергают это.

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В Старокамышинске жители, недовольные расширением мусорного полигона, устроили акцию протеста. Они утверждают, что скоро рядом с их посёлком появится свалка, на которую будут свозить отходы с ближайших территорий. Строительством объекта занимается компания «Втор-Ком», у которой своя версия происходящего. На предприятии заявили, что собираются возводить не свалку, а новый мусороперерабатывающий комплекс.



Протест жители Старокамышинска организовали в центре посёлка. Некоторые даже предложили устроить свалку под окнами мэрии. Люди боятся, что расширение полигона негативно скажется на экологии. По их словам, в Старокамышинск начнут свозить отходы из Еткуля, Еманжелинска, Коркино и Ленинского района Челябинска.

Комплекс мусоропереработки возводят на месте полигона «Южный». Там сейчас проходят масштабные работы, которые и вызвали беспокойство у местных жителей. Уже сейчас у них есть претензии к действующему предприятию.



«Там нарушаются все экологические нормы. Комплекс находится очень близко к населённому пункту. На нём идёт подтопление мусора грунтовыми водами, уровень которых повышается каждый год. Плюс периодические возгорания»,— добавила жительница посёлка Лариса Светкина.

На огороженной территории полигона «Южный» сейчас стоят брикеты с пластиком, а внутри предприятия прессуется бумага. Материалы сюда привозят из местных магазинов и комплексов по сортировке мусора, общий оборот — около 60 тонн в день. Пищевые отходы, как утверждают на предприятии, сейчас сюда не доставляют. С обвинениями местных жителей здесь не согласны. Говорят, на полигоне проводят замеры воздуха и два раза в год берут на пробу воду из технических скважин. Все показатели в норме, а возгорания, по словам руководителя «Южного» Виталия Смехнова, происходят за пределами полигона.

Новый производственно-технический комплекс по обработке, обезвреживанию и захоронению отходов расположится чуть дальше от действующего полигона и будет перерабатывать 80% всего поступившего мусора. На захоронение пойдёт только 20%

«Сегодня мы находимся в середине мусорной реформы. Тогда, когда наше правительство озадачилось проблемами экологии, когда по принципу европейского подхода к переработке мусора создаются новые объекты. Которые позволяют перерабатывать новые отходы, а не захоранивать их на полигоне. Вся эта мусорная реформа направлена на максимальное извлечение компонентов»,— рассказала директор компании «Втор-Ком» Дина Грибанова.

По планам экологов предприятие в Старокамышинске должно стать первым масштабным объектом глобальной мусорной реформы на Южном Урале. Там будут перерабатывать пластик, стекло, бумагу и технологично утилизировать пищевые отходы. Нашли авторы проекта и применение для строительных остатков, из них планируют делать инертные материалы, с помощью которых будут засыпать дымящие шахты Копейска.

«Реализация этого инвестиционного проекта, то есть строительство объектов, будет возможна после проведения инженерных изысканий, разработки проектной документации, проведения общественных обсуждений и получения положительных заключений Госэкспертизы»,— отметила первый заместитель министра экологии Челябинской области Яна Куприкова.

Отмечается, что перед началом работ на место приедут московские экологи, которые проверят как само место, так и принцип его работы. Уже после пройдут публичные слушания, где будут высказаны мнения всех жителей. Без этого, уверяют авторы проекта, работы не начнут.