Переболевшие COVID-19 сотрудники Минэкологии Челябинской области сдали плазму

Этот компонент поможет в лечении тяжелобольным пациентам с коронавирусом.

Послушать 00:00

Сотрудники министерства экологии Челябинской области сдали плазму в областной станции переливания крови. Те, кто уже переболел новой коронавирусной инфекцией, могут иметь в крови достаточное количество антител. Они помогут другим пациентам с COVID-19 бороться с заболеванием.

«Находясь в ситуации, с которой столкнулся весь мир, мы понимаем, что наша кровь может спасти кому-то жизнь. Особенно ценна плазма людей с редкой группой. У меня, например, третья отрицательная. К сожалению, сдать кровь получилось не у всех желающих. Это связано с медицинскими показаниями. Тем не менее четыре человека из министерства экологии и один сотрудник управления делами губернатора это сделали», — прокомментировал ситуацию заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Замминистра экологии отмечает, что считает своим долгом помочь тем, кто в этом нуждается. Кроме того, Виталий Безруков призывает жителей региона ответственнее отнестись к своему и чужому здоровью, соблюдать масочный режим в общественных местах, а также социальную дистанцию.