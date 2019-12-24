Жители Сима без главного ледового городка

Горки и скульптуры этой зимой не установят на центральной площади.

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Жители Сима в Ашинском муниципальном районе этой зимой остались без главного ледового городка. Ранее на центральной площади устанавливали елку и делали горки, на которых могли кататься жители.

В 2019 году же, на месте, где традиционно возводили городок, ничего не делают. По некоторым сведениям, работы не были проведены из-за того, что площадь реконструируется по программе «Комфортная городская среда». В рамках проекта были высажены ели, которые еще не прижились на новом месте. Чтобы уберечь деревья, было принято решение не устанавливать городок на центральной площади.

Однако в администрации Ашинского муниципального района назвали иную причину, по которой горки не были построены.

«В связи с отсутствием финансирования, работы по возведению ледового городка в Симе не проводились. Администрация поселения провела встречу с предпринимателями. Предприниматели закупили новогоднюю иллюминацию, которую разместили напротив образовательного учреждения», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе администрации Ашинского муниципального района.

Подтвердить или опровергнуть данную информацию в администрации Симского городского поселения не удалось. Несколько дней мы пытались дозвониться до главы муниципалитета, но связаться с ним не получилось.