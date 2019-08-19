Футуризм или Русь богатырская: челябинцы решат, каким будет ледовый городок

Голосование запустили в интернете.

Жителям Челябинска предлагают решить, каким будет ледовый городок в центре города в этом году. Опрос жителей стартовал на портале «Активный житель 74».

Ежегодно в декабре на площади Революции возводится масштабный ледовый городок. В новогодние каникулы ледяные сказочные персонажи радуют не только челябинских детей, но и взрослых, а также гостей Челябинска.

Проект городка, который будет возведён в 2019 году, разработают на основе пожеланий жителей. Для этого на портале «Активный житель 74» было открыто голосование. Выбрать предлагают один из четырёх пунктов:

— Любимые герои из произведений известных детских писателей

—«Город будущего»

—«Русь богатырская»

—Мне это неинтересно

К утру понедельника большинство жителей проголосовало за появление фантастических персонажей «Города будущего» - 106 человек. На втором месте расположились герои из произведений детских писателей - за них отдали свои голоса 90 участников опроса. За русских богатырей пока что выступил всего 41 человек. И только 8 человек заявили, что данная тема им не интересна.

Отметим, голосование продлится до 29 августа 2019 года. Если вы ещё не приняли участие, то сделать это можно здесь.