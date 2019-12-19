Матроскин и Карлсон: ледовый городок в Копейске почти готов к Новому году

Резчики завершают изготовление ледяных фигур, а на площади почти готова традиционная для города шахта.

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Каким будет «Ледовый городок-2020» решали сами копейчане с помощью голосования на портале «Активный житель 74». На этот раз площадь украсят фигуры героев любимых мультфильмов советского детства. Ребятню и их родителей ждут кот Матроскин, Вовка и Царевна из «Тридевятого царства», Заяц и Волк из «Ну, погоди!», Фрекен Бок и Карлсон и, конечно, Дед Мороз с внучкой Снегурочкой. Ледяные скульптуры точно вызовут интерес у детворы, родители могут воспользоваться моментом и показать малышне шедевры советской мультипликации.

«Работы по изготовлению фигур изо льда завершаются. На ледяных ограждениях появляются витиеватые узоры, готов сложный лабиринт, выполненный из ледяных блоков. Кроме скульптур изо льда, юных копейчан ждут большая и малые снежные горки и ставшая уже традиционной деревянная горка в виде шахты», — сообщили в пресс-службе администрации Копейского городского округа.

На площади Славы уже стоит пушистая и зеленая красавица-елочка, также копейчан приятно удивит праздничная иллюминация. Официальное открытие «Ледового городка» состоится 25 декабря в 17 часов.