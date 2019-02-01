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/ Жители северо-запада рассказали, как они хотели бы изменить свой район

Жители северо-запада рассказали, как они хотели бы изменить свой район

Планы по развитию и благоустройству озвучил Владимир Елистратов.
сегодня в 10:45
  |  Общество

Временно исполняющий обязанности главы Челябинска провел встречу с жителями Курчатовского района, в рамках которой они обсудили проекты развития северо-запада. Чтобы увидеть реальные потребности горожан, подобные встречи Владимир Елистратов намерен провести во всех районах Челябинска.

Необходимо наладить конструктивное общение, собрать мнения людей, понять, какие проблемы наиболее остро стоят перед горожанами, учесть специфику каждой из территорий Челябинска. Буду стараться учесть все пожелания и предложения жителей для нашей работы. — отметил врио главы города.

Первой темой для обсуждения стало продление Комсомольского проспекта до Новоградского. Реализация этого проекта пройдет в рамках программы «Развитие улично-дорожной сети города Челябинска», начало строительства запланировано на 2020 год. Также, Владимир Елистратов напомнил о том, что к этому сроку челябинский автопарк пополнится сотнями автобусов, работающих на сжиженном газе.

Не оставили без внимания и парк «Северо-Западный», который еще в прошлом году посетил губернатор Челябинской области Борис Дубровский и поддержал инициативу о его благоустройстве. Основной идеей проекта является сохранение зеленых насаждений. Все работы будут проходить без ущерба для деревьев. В этом году возле входов в парк будут построены парковочные места, а внутри проложены тропинки, предназначенные для пешеходных прогулок, поездок на велосипедах и роликах. Также появятся игровые и спортивные площадки.

На встрече Владимир Елистратов обозначил планы по строительству новой школы на улице Скульптора Головницкого, детского сада на улице Мусы Джалиля, поликлиники на Краснопольском проспекте, а также по реконструкции Детской филармонии, которая не функционирует уже много лет.

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